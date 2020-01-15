По словам министра, «Холоп» — это феномен, который еще будут разбирать кинопсихологи.

«Такого не ожидал никто», — отметил Мединский.

Он уточнил, что в последние предновогодние дни российские картины посмотрело около 20 миллионов человек. Глава ведомства заметил, что для новейшей истории это абсолютный рекорд. Министр признался, что видел все эти фильмы, и каждый из них понравился ему «по-разному».