«Такого не было еще нигде и никогда». Хабенский рассказал об опасностях на съемках фильма «Огонь»

По информации сайта «Дни.ру», сюжет фильма рассказывает о жизни пожарных и спасателей, которые избавляют леса от огня.

«За один день до окончания съемок наш консультант, товарищ режиссера Алексея Нужного, который непосредственно подал ему идею фильма и консультировал на уровне сценария, параллельно с фильмом занимался своей работой — именно лесными пожарами, погиб при тушении. Фильм частично или полностью будет посвящен ему», — пояснил Хабенский.

По его словам, съемки кинокартины оказались непростыми: декорации горели по-настоящему, все работали рядом с пламенем. Актер уточнил, что работа шла около трех недель. Единовременно действовало 300 газовых баллонов.

«Такого не было еще нигде и никогда. Все это могло взлететь на воздух в любую секунду, но благодаря нашим пиротехникам все держалось крепко, вовремя газ-огонь. Мы втянулись в эту историю и уже знали, где ходить, какими тропами между горящих деревьев, а жарко было очень. Кислорода не хватало после каждого дубля, но мы начали чувствовать себя как дома, без паники, без жути», — вспомнил Хабенский.