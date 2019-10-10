Фанаты против. Представитель Comic Con объяснил, почему Джареду Лето не дали сыграть Джокера еще раз

Джаред Лето, который играл Джокера в «Отряде самоубийц», оказался расстроен большим успехом фильма про этого героя с Хоакином Фениксом в главной роли. Соорганизатор фестиваля Comic Con Saint Petersburg Михаил Воронцов в разговоре с «360» назвал возможные причины, по которым Лето не предложили вновь сыграть Джокера.

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«Так бывает часто, потому что не удается договориться агентам с актером, который был в прошлом фильме», — объяснил Воронцов.

По его словам, зачастую новый режиссер проекта хочет в видеть в уже известной роли нового актера. Ведь у каждого создателя фильма свой взгляд на то, какой должна получиться картина и кто в ней должен играть. Он также предположил, что Феникса выбрали на эту роль, изучив предпочтения аудитории.

«Вообще, фанаты считают, что актера (Хоакина Феникса — прим. ред.), которого выбрали сейчас, что он лучше» — прокомментировал представитель Comic Con выбор российских поклонников Джокера.

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Ранее издание LADbible сообщило, что Джаред Лето почувствовал себя «отчужденным и расстроенным» из-за того, что Warner Bros. не заключила с ним контракт на съемку новых фильмов про Джокера.

Сам Лето официальных комментариев по этой теме не давал. Однако ранее говорил, что готов опять сыграть этого злодея. Об этом написал портал Сomplex.

«Это зависит от сценария и всех сопутствующих обстоятельств», — сказал Лето.

Между тем исполнитель роли злодея в фильме «Джокер» Хоакин Феникс тоже заявил, что готов вновь перевоплотиться в клоуна.

«Я бы не думал об этом как о роли моей мечты, но сейчас, честно говоря, я не могу перестать думать об этом. Я много говорил с Тоддом (режиссер — прим. ред.) о том, что еще мы могли бы сделать, работая вместе, в целом, но также в частности, есть ли что-то еще, что мы можем сделать с „Джокером“, это может быть интересно», — сказал Феникс.

Фильм «Джокер» вышел в прокат в России в начале октября. За первый уикенд он заработал почти 664 миллиона рублей.