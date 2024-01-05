Культура 05 января 2024, 02:41 Тайные отсылки нашли в известных советских фильмах Life: советские режиссеры оставили тайные отсылки в известных фильмах Unsplash

Читать 360tv в

Режиссеры некоторых фильмов, которые давно стали классикой советского кинематографа, спрятали тайные отсылки на события или популярных личностей. Их долгие годы не замечал обычный зритель. Об этом сообщил Life.

Отдельной «пасхалкой» журналисты назвали фильм «Операция „Ы“». В нем прораб Шурика представляет собой образ генсека Никиту Хрущева. Особенно это заметно в моменты, когда герой произносит речи о «перевоспитании тунеядцев добрым словом, уговором и нашей правдой», являющиеся точными цитатами политика.

Реклама

«Сейчас к людям надо относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше», — говорил Хрущев.

В фильме «Любовь и голуби» можно заметить отсылку на «Операцию „Ы“». На печке в доме семьи Кузякиных стоит копилка-кошка. Такую Трус продавал в одной из новелл. Хотя некоторые критики предположили, что тайного смысла в этом нет, просто на «Мосфильме» была нехватка реквизита.

Ранее внимательные зрители нашли незаметный на первый взгляд киноляп в фильме «Москва слезам не верит». Их внимание привлек плед.