05 сентября 2023, 13:18
Тайник обнаружили во время реставрации Московских триумфальных ворот в Петербурге
Петербургские реставраторы в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказали о «капсуле времени», которая была обнаружена благодаря реставрации Московских триумфальных ворот.
По их словам, тайник нашли под крылом одной из скульптур. В металлической коробочке лежали завернутые в фольгу серебряный крестик, именные значки, копеечные монеты 1997 года и письмо со стихами «Тебе через сто лет».
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Предполагается, что письмо написала женщина. Содержимое тайника передадут в музей городской скульптуры.
Санкт-Петербург
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