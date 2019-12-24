«Табакерка» стала вузом

Сейчас школа является лучшим учебным заведением среднего театрального образования в Москве.

По результатам конкурса на гранты мэра Москвы 2016–2018 годов учащиеся колледжа выиграли семь номинаций первой, второй и третьей степени, значительно обогнав другие актерские школы.