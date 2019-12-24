«Табакерка» стала вузом
Александр Кибовский, руководитель департамента культуры Москвы, сообщил, что статус «Табакерки» повысили. Теперь Московская театральная школа Олега Табакова стала не колледжем, а вузом, сообщил сайт телеканала «Царьград». До этого «Табакерка» числилась колледжем.
Сейчас школа является лучшим учебным заведением среднего театрального образования в Москве.
По результатам конкурса на гранты мэра Москвы 2016–2018 годов учащиеся колледжа выиграли семь номинаций первой, второй и третьей степени, значительно обогнав другие актерские школы.