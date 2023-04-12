12 апреля 2023, 23:18
Сыну Евгения Леонова присвоили звание народного артиста России
Путин присвоил актеру Андрею Леонову звание народного артиста России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении сыну Евгения Леонова — Андрею Леонову звание народного артиста России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Леонову Андрею Евгеньевичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“», — говорится в тексте указа.
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Андрей Леонов является актером театра и кино, озвучивания и дубляжа. Вместе со своим легендарным отцом — народным артистом СССР Евгением Леоновым он снялся в «Обыкновенном чуде», где сыграл роль ученика Охотника.
Российскому зрителю Андрей Леонов знаком по сериалам «Папины дочки», «Ивановы-Ивановы», «Есенин», фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а также телеспектаклю «Юнона и Авось».
Ранее актер Андрей Соколов рассказал, как советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков в свое время преподнес ему очень важный урок. По словам актера, на съемках фильма «Раз, два — горе не беда!» он сильно переживал из-за задержек начала кинопроцесса.
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