Культура 12 апреля 2023, 23:18 Сыну Евгения Леонова присвоили звание народного артиста России Путин присвоил актеру Андрею Леонову звание народного артиста России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении сыну Евгения Леонова — Андрею Леонову звание народного артиста России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«3а большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Леонову Андрею Евгеньевичу — артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“», — говорится в тексте указа.

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Андрей Леонов является актером театра и кино, озвучивания и дубляжа. Вместе со своим легендарным отцом — народным артистом СССР Евгением Леоновым он снялся в «Обыкновенном чуде», где сыграл роль ученика Охотника.

Российскому зрителю Андрей Леонов знаком по сериалам «Папины дочки», «Ивановы-Ивановы», «Есенин», фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», а также телеспектаклю «Юнона и Авось».

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