Сын Высоцкого объяснил обновление памятника на могиле отца

Обновленный памятник отображает образ, первоначально задуманный скульптором Александром Рукавишниковым и утвержденный членами семьи артиста.

Памятник Высоцкому переделал сам автор. Он изменил голову и черты лица, увеличил скульптуру на 38 сантиметров.

Новую редакцию представили в день 40-летия со дня смерти Высоцкого. Этот вариант должен был стоять изначально, но по разным причинам — техническим и идеологическим — в 1985 году в таком виде поставить памятник было нельзя.

«Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», — сказал Никита Высоцкий.

Памятник еще долго простоит, к нему будут приходить люди, которые не видели прошлого варианта, уверен сын музыканта.

«У них не будет такого отношения, как у людей, которые сейчас много лет приходят к могиле и привыкли к прежнему памятнику. Люди будут видеть непредвзято тот образ, который задумал и сделал Рукавишников и который хотела видеть наша семья на могиле моего отца», — добавил Никита Высоцкий.

Обновленный памятник хранит секрет. Его раскрыл друг Высоцкого Алексей Штурмин. Если встать к монументу с левой стороны под углом 45 градусов, кони за его спиной превратятся в крылья, а гитара, специально сделанная с некоторым блеском, напомнит нимб.

Сотни человек собрались у монумента в день 40-летия со дня смерти Высоцкого. Поклонники творчества артиста почтили его память. Они выходили на постамент и зачитывали знаменитые стихотворения Высоцкого, исполняли песни под гитару. На Ваганьковское кладбище пришли и люди, которые знали барда лично.

Владимир Высоцкий умер в Москве 25 июля 1980 года. Спустя 40 лет уход артиста из жизни вызывает много вопросов: появилось много слухов и версий, что на самом деле произошло с музыкантом.