Сын Виктора Цоя подал иск из-за товарного знака «Кино»

Товарный знак повторяет обложку последнего студийного альбома группы «Кино». Кассета под названием «Черный альбом» вышла в 1990 году, после гибели Цоя в автоаварии. Обложка представляет собой надпись «Кино» оригинальным шрифтом белого цвета на черном фоне.

Роспатент зарегистрировал товарный знак в апреле 2020 года. В августе Александр Цой подал возражение, а после отказа, в октябре того же года, обратился в Суд по интеллектуальным правам. В среду, 27 января, дело приняли к производству.

Сын музыканта просил зарегистрировать бренд «Кино» для шести классов товаров, среди которых были гитары, канцтовары, одежда, напитки, услуги по видеосъемке и бронированию билетов в гостиницы.

Роспатент зарегистрировал товарный знак для большинства категорий, отказав в патенте на товары и услуги, имеющие отношение к кинематографу. Также ведомство указало, что в части музыкальных фестивалей логотип схож с товарным знаком «Кино сначала». Его зарегистрировали в 2011 году организаторы рок-фестиваля в крымском Судаке.