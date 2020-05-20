Сын Цоя оформит бренд группы «Кино» на себя

Сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр хочет зарегистрировать бренд группы «Кино». Соответствующую заявку он подал в Роспатент.

Товарный знак должны оформить по классу международной классификации товаров и услуг № 41. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Разрешение позволит издавать книги, открывать дискотеки и ночные клубы, проводить мастер-классы, концерты, а также в качестве агентства предоставлять моделей для художников. Кроме того, Цой сможет писать сценарии, снимать фильмы, записывать музыку.

Сам Александр пока никак не прокомментировал эту новость. Цой-младший, так же как и отец, связал жизнь с музыкой. Еще он является продюсером, композитором и дизайнером. На днях Александр презентовал в своем Instagtram новую песню.

В начале 2020 года в Сети появилась ранее неизвестная песня группы «Кино» «Ты мог бы быть героем». Также к релизу готовится неизданный альбом музыкантов «Любовь — это не шутка». Его записали 34 года назад.