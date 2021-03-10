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    10 марта 2021, 13:36

    Сын Сергея Бодрова — младшего выпустил свой музыкальный альбом

    Полина Петрова

    Сын актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего Александр выпустил свой музыкальный альбом под названием «Рэп мастерская». На пластинке записано пять треков, написало ИА Nation News.

    Сын Сергея Бодрова — младшего выпустил свой музыкальный альбом

    Молодой человек начал всерьез заниматься музыкой несколько лет назад. Он выпускает песни под именем sanCheezeS. Парень создает треки на студии своих друзей. В его первый альбом вошли две композиции, тексты для которых 18-летний парень написал самостоятельно.

    Отец Александра до сих пор считается пропавшим без вести. Осенью 2002 года съемочную группу фильма «Связной», руководителем которой был Сергей, завалило снежной лавиной в Кармадонском ущелье.