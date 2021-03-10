Сын актера и режиссера Сергея Бодрова — младшего Александр выпустил свой музыкальный альбом под названием «Рэп мастерская». На пластинке записано пять треков, написало ИА Nation News.

Молодой человек начал всерьез заниматься музыкой несколько лет назад. Он выпускает песни под именем sanCheezeS. Парень создает треки на студии своих друзей. В его первый альбом вошли две композиции, тексты для которых 18-летний парень написал самостоятельно.

Отец Александра до сих пор считается пропавшим без вести. Осенью 2002 года съемочную группу фильма «Связной», руководителем которой был Сергей, завалило снежной лавиной в Кармадонском ущелье.