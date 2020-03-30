Сын Газманова рассказал о полной изоляции певца

По словам Газманова-младшего, его отец «находится на жестком карантине, никого не впускает и не выпускает». Сам Родион с братом — единственные представители семьи, которые контактируют с внешним миром.

13 марта сестра композитора Игоря Крутого устроила вечеринку в честь дня рождения. Среди гостей были пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, музыканты Николай Басков, Валерий Леонтьев, Игорь Николаев, Лев Лещенко. Спустя полторы недели Лещенко лег в больницу в Коммунарке с воспалением легких. У него подтвердили коронавирус. В ту же больницу с подозрением на вирус госпитализировали Николаева.

По состоянию на воскресенье 29 марта в России вирус обнаружили у 1534 человек (1014 из них — в Москве), девять умерли, 64 выздоровели.

Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей. Закрыто большинство непродовольственных магазинов, общепит и развлекательные заведения. Власти Москвы, Подмосковья и Чечни ввели карантин, запретив жителям покидать дома без крайней необходимости.