Культура 14 июля 2023, 18:04 Сыгравший в «Бэби-туре» Егор Дружинин рассказал, что знаком с режиссером сериала 37 лет

Читать 360tv в

Одну из ролей в новом российском сериале «Бэби-тур», который выходит 17 июля, сыграл хореограф Егор Дружинин. Он рассказал «ФедералПресс», что дружит с режиссером фильма Федором Стуковым с 14 лет.

«Мне кажется, в творческом смысле мы формировались параллельно и очень схожим образом. Так что на площадке нам было легко и весело. Тем более я знаю Федю как беззлобного хулигана», — рассказал Егор Дружинин.

Реклама

Егор Дружинин появится на экранах совсем ненадолго. Все его сцены сняли за один день. Но хореограф остался невысокого мнения о своей игре, потому что много сцен с ним вырезали. Своего персонажа он описал, как недалекого и трусоватого человека, который частично живет в каждом.

Авторы: