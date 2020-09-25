Сыгравший Супермена Кавилл отказался от допсъемок в «Лиге справедливости»
Сыгравший Супермена британский актер Генри Кавилл отказался от дополнительных съемок в «Лиге справедливости» режиссера Зака Снайдера, пишет издание Collider.
Уточняется, что съемки ленты должны состояться в октябре этого года. Создатели планировали, чтобы в них приняли участие актеры Генри Кавилл, Бен Аффлек и Галь Гадот. Сам Кавилл опроверг информацию о возвращении в фильм, сообщил сайт Piter.TV.
«Никаких дополнительных съемок. Нет. Все уже сделано», — подчеркнул он.
Генри добавил, что теперь он только зритель. По информации СМИ, эта съемка «Лиги справедливости» обойдется создателям в 70 миллионов долларов. Версия будет включать в себя четыре серии. Премьера состоится в будущем году.