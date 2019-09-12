Актер Джефф Фенхольт, первый исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», найден мертвым в собственном доме. Он не дожил нескольких дней до своего 68-го дня рождения.

Правоохранительные органы США уже исключили криминальную составляющую смерти артиста. Как отметил сайт ТМZ, в последнее время у Фенхольта были проблемы со здоровьем. Да и раньше он злоупотреблял алкоголем и наркотиками — впрочем, после того, как получил главную роль в знаменитом мюзикле, от вредных привычек отказался и обратился к вере.

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Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера Jesus Christ superstar вышел на Бродвее в 1971 году. После этого журнал Time поместил на свою обложку фотографию Фенхольта с терновым венцом на голове. Всего Фенхольт выходил на сцену в образе Христа более чем 700 раз.

Артист был также известен как защитник христианства. Он даже пытался стать баптистским проповедником, но этому помешало его желание стать участником группы Black Sabbath.