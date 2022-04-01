Свыше 800 детских работ прислали на конкурс «Гимн России понятными словами»

Дети со всей России приняли участие в конкурсе «Гимн России понятными словами». Организаторы получили более 800 работ, в которых юные россияне делали презентации, снимали мультфильмы, посвященные Гимну России.

В содержании песни разбирались дети со всей страны. А уже потом корпели над работами. Выбирали какое-то одно слово или сочетания — это по желанию — и объясняли в одной форме. Свое творчество отправляли на конкурс.

Лучшие работы выбирали эксперты — и тоже с разных уголков страны. Это преподаватели вузов, учителя, государственные и общественные деятели.

Победили конкурса приехали за наградами в Москву. Полина Овсянникова — из Белгородской области. Она стала лучшей в номинации «Рисунок — презентация».

Иван и Максим Пахомовы — четырехкратные победители конкурса. Братья вместе создавали мультфильм. Выбрали слово «достояние».

«Достояние — то, что человек достиг», — объяснил выбранное слово победитель конкурса «Гимн России понятными словами» Иван Пахомов.

Конкурсу «Гимн России понятными словами» пять лет. За это время в нем приняли участие почти шесть тысяч детей.