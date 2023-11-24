Культура 24 ноября 2023, 11:03 Свыше 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ в Москве Мэр Москвы Собянин: более 30 объектов культурного наследия восстановили на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) успешно отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Реставрация прошла в знаковых павильонах ВДНХ. Среди них — № 1 «Центральный» («Главный»), № 5 «Физика» («Ударный труд»), № 11 «Металлургия» («Металлы»), № 30 «Микробиология» и многие другие.

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Реставрационные работы также затронули Главный, Северный и Южный входы ВДНХ, 14 фонтанов Центральной аллеи, а также фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».

Обновление крупнейшего в мире выставочного комплекса началась в 2014 году. Жители смогут выразить свое мнение и отдать голос за любимые отреставрированные объекты культурного наследия на портале «Активный гражданин».

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов объяснил важность реставрации станций метро. По его мнению, она стала способом сохранить исторический облик столицы.