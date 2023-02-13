Культура 13 февраля 2023, 23:34 Свыше 200 площадок отобрали для уличных музыкантов в Петербурге

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В Санкт-Петербурге подобрали более 200 площадок, где смогут выступать уличные музыканты. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

По данным издания, площадки разделили на три вида в зависимости от уровня звука.

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На «тихих» нельзя будет играть с барабанной установкой. На «умеренных» разрешат аппаратуру мощностью до 500 ватт. Третий вариант допускает выступление с более мощными усилителями.

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