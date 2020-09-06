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    06 сентября 2020, 23:41

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли

    Анатолий Минкин

    Финал неизданного ранее клипа Канье Уэста и Tyga 2017 года с участием сестер Ким Кардашьян и Кайли Дженнер вызвал у поклонников неоднозначную реакцию. В финале старшая сестра «рожает» младшую. Ролик на своей странице в Instagram опубликовал режиссер видео Эли Расселл Линнетц.

    На кадрах все происходит в футуристическом мире. Гигантская Ким проходит мимо карликовых исполнителей. На заднем плане разъезжают огромные автомобили. Все покрыто модным в тот период, когда был снят клип, синим светом. В конце видео Ким лежит с широко раздвинутыми ногами из света в виде двери появляется ее сестра Кайли.

    Клип не появлялся в широком прокате из-за того, что Канье Уэст и Tyga к тому времени рассорились и разошлись.

    Сам режиссер объяснил финальные кадры фразой «без Ким не было бы Кайли».

    Семья Кардашьян стала популярной после одноименного реалити-шоу на телеканале E! Но в то время Ким водила дружбу с Пэрис Хилтон, поэтому часто мелькала в светской хронике, чем привлекла внимание к телевизионному проекту о своей семье.

    Стоит напомнить, что Ким и Кайли не родные сестры, а единоутробные. У них разные отцы и одна мать.

    Появление неизвестного клипа Канье Уэста восторга у поклонников не вызвало, а финальные кадры большинство назвали «отвратительными».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 1
    Источник фото: Twitter

    «Ким Кардашьян не стоит нашего времени, если мы просто проигнорируем ее, она исчезнет».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 2
    Источник фото: Twitter

    «Это вполне возможно. Ким могла родить Кайли в подростковом возрасте».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 3
    Источник фото: Twitter

    «Меня просто вырвало в рот … мерзко».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 4
    Источник фото: Twitter

    «Ким голая. В очередной раз. Конец».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 5
    Источник фото: Twitter

    «Они официально зашли слишком далеко».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 6
    Источник фото: Twitter

    «Думала, что она закончила показывать свою задницу».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 7
    Источник фото: Twitter

    «Когда глупость и болезнь сталкиваются. Я думаю, что Канье не единственный, кому нужна медицинская помощь».

    Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли | Изображение 8
    Источник фото: Twitter

    «Инцест в этой семье выходит на новый уровень».

    И все же, даже если Кайли прославилась благодаря Ким, свой немаленький капитал она заработала самостоятельно. Журнал Forbes в 2019 году включил ее в свой список самых молодых миллиардеров в прошлом году. Тогда Кайли был всего 21 год.

    Свои деньги она заработала на продаже собственной марки косметики Kylie Cosmetics. На протяжении трех лет она продавала ее в Сети пока не заключила эксклюзивное соглашение с сетью магазинов Ulta.

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