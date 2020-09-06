Неизданный клип Канье Уэста разочаровал поклонников. Там Ким Кардашьян «родила» свою сестру Кайли

Финал неизданного ранее клипа Канье Уэста и Tyga 2017 года с участием сестер Ким Кардашьян и Кайли Дженнер вызвал у поклонников неоднозначную реакцию. В финале старшая сестра «рожает» младшую. Ролик на своей странице в Instagram опубликовал режиссер видео Эли Расселл Линнетц.

На кадрах все происходит в футуристическом мире. Гигантская Ким проходит мимо карликовых исполнителей. На заднем плане разъезжают огромные автомобили. Все покрыто модным в тот период, когда был снят клип, синим светом. В конце видео Ким лежит с широко раздвинутыми ногами из света в виде двери появляется ее сестра Кайли.

Клип не появлялся в широком прокате из-за того, что Канье Уэст и Tyga к тому времени рассорились и разошлись.

Сам режиссер объяснил финальные кадры фразой «без Ким не было бы Кайли».

Семья Кардашьян стала популярной после одноименного реалити-шоу на телеканале E! Но в то время Ким водила дружбу с Пэрис Хилтон, поэтому часто мелькала в светской хронике, чем привлекла внимание к телевизионному проекту о своей семье.

Стоит напомнить, что Ким и Кайли не родные сестры, а единоутробные. У них разные отцы и одна мать.

Появление неизвестного клипа Канье Уэста восторга у поклонников не вызвало, а финальные кадры большинство назвали «отвратительными».

Источник фото: Twitter

«Ким Кардашьян не стоит нашего времени, если мы просто проигнорируем ее, она исчезнет».

Источник фото: Twitter

«Это вполне возможно. Ким могла родить Кайли в подростковом возрасте».

Источник фото: Twitter

«Меня просто вырвало в рот … мерзко».

Источник фото: Twitter

«Ким голая. В очередной раз. Конец».

Источник фото: Twitter

«Они официально зашли слишком далеко».

Источник фото: Twitter

«Думала, что она закончила показывать свою задницу».

Источник фото: Twitter

«Когда глупость и болезнь сталкиваются. Я думаю, что Канье не единственный, кому нужна медицинская помощь».

Источник фото: Twitter

«Инцест в этой семье выходит на новый уровень».

И все же, даже если Кайли прославилась благодаря Ким, свой немаленький капитал она заработала самостоятельно. Журнал Forbes в 2019 году включил ее в свой список самых молодых миллиардеров в прошлом году. Тогда Кайли был всего 21 год.

Свои деньги она заработала на продаже собственной марки косметики Kylie Cosmetics. На протяжении трех лет она продавала ее в Сети пока не заключила эксклюзивное соглашение с сетью магазинов Ulta.