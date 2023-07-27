Культура 27 июля 2023, 07:24 Святыни из захваченной киевским режимом Киево-Печерской лавры нашли на аукционах Протоиерей Фомин: вывезенные из Киево-Печерской лавры святыни выставили на аукционах Unsplash

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Киевский режим разрешил ЮНЕСКО вывозить святыни и артефакты с территории отнятой у монахов Киево-Печерской лавры на Запад. Некоторые ценности выставили на аукционах, заявил во время видеомоста в медиагруппе «Россия сегодня» настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Об этом сообщило РИА «Новости».

Священнослужитель подтвердил информацию Службы внешней разведки России о том, что власти Украины договорились с ЮНЕСКО о вывозе предметов из захваченного монастыря в Европу. По словам Игоря Фомина, пропали не только православные реликвии, но и исторические артефакты.

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«Появляются сообщения о том, что уже даже на аукционах можно встретить те или иные святыни и ценности, артефакты из Киево-Печерской лавры», — заявил он.

Игорь Фомин назвал это трагедией не только для Русской православной церкви, но и всего мирового культурного сообщества. По его словам, православное христианство подвергли гонениям на Украине.

Весной 2023 года Минкульт потребовал вернуть Киево-Печерскую лавру на баланс государства и заставил ее монахов выбрать — уйти из обители или примкнуть к раскольнической Православной церкви Украины. В течение нескольких месяцев специальная комиссия при поддержке силовиков прорывалась на территорию монастыря, чтобы описать имущество и закрыть. В июле они опечатали три корпуса лавры, в одном из которых находилась резиденция настоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.