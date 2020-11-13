Священник объяснил отношение РПЦ к пятнице 13-го

По его словам, священники никогда не выделяли такую дату как особенную. Суеверия о пробуждении темных сил в этот день имеют западные корни.

«Если мы берем какую-то традицию православную и восточную, то никакой пятницы 13-го отдельно Церковь не выделяет. Это действительно западная история, которая пришла вместе со всем остальным», — подчеркнул Батарчук.

По его словам, в православной культуре есть споры о темных силах, однако эта тема относится к фольклору, а не священному писанию и приданию. Бакалавр богословия заключил, что пятница 13-го пришла в Россию вместе с празднованием Хэллоуина.