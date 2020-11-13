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    13 ноября 2020, 13:20

    Священник объяснил отношение РПЦ к пятнице 13-го

    Полина Петрова

    Священник, бакалавр богословия Денис Батарчук объяснил отношение Русской православной церкви (РПЦ) к пятнице 13-го числа, информирует сайт URA.ru.
    Священник объяснил отношение РПЦ к пятнице 13-го

    По его словам, священники никогда не выделяли такую дату как особенную. Суеверия о пробуждении темных сил в этот день имеют западные корни.

    «Если мы берем какую-то традицию православную и восточную, то никакой пятницы 13-го отдельно Церковь не выделяет. Это действительно западная история, которая пришла вместе со всем остальным», — подчеркнул Батарчук.

    По его словам, в православной культуре есть споры о темных силах, однако эта тема относится к фольклору, а не священному писанию и приданию. Бакалавр богословия заключил, что пятница 13-го пришла в Россию вместе с празднованием Хэллоуина.