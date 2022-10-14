Световые инсталляции с портретами Балабанова и Бодрова разместят на зданиях Петербурга | 360°

Культура 14 октября 2022, 18:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Световые инсталляции с портретами Балабанова и Бодрова разместят на зданиях Петербурга

Читать 360tv в

Арт-объекты в честь 25-летнего юбилея фильма «Брат» появятся в Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Ленсвет».

Реклама

Инсталляция с портретом режиссера Алексея Балабанова появится на здании Васильевского острова. Изображение актера Сергея Бодрова разместят на Каменноостровском проспекте. Уточняется, что Петербург был основным местом для съемок фильма.

0 0 0 0 0 0