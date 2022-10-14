Световые инсталляции с портретами Балабанова и Бодрова разместят на зданиях Петербурга | 360°

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14 октября 2022, 18:50

Световые инсталляции с портретами Балабанова и Бодрова разместят на зданиях Петербурга

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Арт-объекты в честь 25-летнего юбилея фильма «Брат» появятся в Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГБУ «Ленсвет».

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Инсталляция с портретом режиссера Алексея Балабанова появится на здании Васильевского острова. Изображение актера Сергея Бодрова разместят на Каменноостровском проспекте. Уточняется, что Петербург был основным местом для съемок фильма.

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