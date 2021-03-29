Светопроекции картин из Русского музея украсят дома Петербурга

Светопроекции картин из Русского музея появятся на фасадах зданий в Санкт-Петербурге, написал сайт «Петербургский дневник».

Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Алексей Моор рассказал, что изображение картины «Фантазия» художника Кузьмы Петрова-Водкина украсит фасад дома на 8-й линии Васильевского острова.

«Идей для проекций много, сейчас мы тесно взаимодействуем с Русским музеем, который нам уже предоставил изображение картины. Кроме того, есть ряд изображений, которые нам предоставил Институт исследования стрит-арта», — отметил Моор.

Сперва власти Петербурга разработали концепцию, которая включала в себя порядка 50 адресов, где могли появиться световые проекции. Сейчас список ограничился до 15 адресов.