Светлана Лобода в марте начнет тур по Германии

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила даты музыкального тура по Германии с шоу Sold Out. Альбом был готов в декабре прошлого года.

В опубликованном посте названы даты и названия городов, которые посетит певица — Карлсруэ, Лемго, Дюссельдорф, Брауншвейг, Берлин. С октября она поедете во Франкфурт-на-Майн, Кобленц, Гамбург, Нюрнберг, Праг (единственный концерт в Чехии) и Ганновер.

В новый альбом певицы вошли восемь композиций — «Новый Рим»,"Хиросима», Синие волны», «В зоне риска», «Bon appétit», «Сказочный дом», «Плохой» и «Insta».

Во время выступления на Big Love Show 2020 Светлана Лобода продемонстрировала странные хореографические движения. Поклонники заподозрили, что она была пьяна.