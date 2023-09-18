Культура 18 сентября 2023, 10:49 «Светлая память». Собянин выразил соболезнования из-за смерти поэта-песенника Добронравова Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования из-за смерти поэта Добронравова Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Известный поэт-песенник Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Слова соболезнования и поддержки выразил мэр Москвы Сергей Собянин жене деятеля культуры Александре Пахмутовой в Telegram-канале.

«Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», — написал он.

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Поэт-песенник — лауреат премии Ленинского комсомола 1978 года, лауреат Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры. В разные годы ему вручали орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» II и III степени.

Добронравов более известен своими стихами на такие произведения, как: «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», прощальная песня Олимпиады-80 «До свиданья, Москва» и сотнями других.