Названа дата премьерного показа российского мультфильма «Суворов: Великое путешествие»

Полнометражный мультфильм «Суворов: Великое путешествие» выйдет в российский прокат 1 мая. Созданная в формате 3D лента расскажет о молодом солдате Грише из полка Александра Суворова. Действие происходит во время Швейцарского похода. Об этом сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Студия выпустила первый трейлер будущего полнометражного мультфильма.

Для озвучивания героев картины пригласили российских звезд. Александр Суворов заговорит на экране голосом Константина Хабенского, его противника генерала Франца фон Вейротера озвучил Филипп Киркоров.

Среди других приглашенных актеров звезды кино и телевидения: Антон Макарский, Наталья Быстрова, Юлия Рутберг, Анна Ардова и другие.

Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская заявила, что «Суворов: Великое путешествие» — это первый большой кинотеатральный релиз «Союзмультфильма».

«Мы соединили пересказ исторических событий, современное визуальное исполнение и интригующий сюжет. Эпизод биографии великого полководца представлен с помощью ярких, привлекательных образов, а также богатого музыкального оформления с запоминающимися мелодиями», — заявила она.

Мультфильм «Союзмультфильм» создал совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип». В прокате его поддержат Минкультуры и Минобороны России.