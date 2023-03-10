Культура 10 марта 2023, 15:49 Сусанна Цирюк прокомментировала свое назначение главным режиссером петербургского ТЮЗа

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Сусанна Цирюк рассказала, что предложение стать главным режиссером ТЮЗа имени А. А. Брянцева было для нее неожиданным. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По словам Сусанны Цирюк, она раздумывала, принимать ли предложение. У нее уже расписан весь год, а также по той причине, что ранее она больше работала в музыкальных театрах. Но в итоге продолжательница известной династии дала положительный ответ. Уже в апреле Сусанна Цирюк полноценно приступит к новом обязанностям.

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«Самое главное, что здесь шикарная, талантливая и очень перспективная труппа. Это синтетические артисты, которым подвластно все. В ней много молодежи, и мы планируем взять еще. Одним словом, там большой простор для творчества», — сказала Сусанна Цирюк.

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