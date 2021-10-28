Супруга губернатора Хабаровского края стала телеведущей

Жена губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева Галина примерила на себе роль телеведущей. Она появилась на экране регионального канала в программе об искусстве «Культурный код». Об этом написала «Политика сегодня».

В новой авторской программе хабаровчане смогут узнать о яркой и насыщенной жизни, которая проходит в регионе. Первый выпуск был посвящен 95-летию Хабаровского краевого музыкального театра. По словам организаторов, скоро на экранах появятся еще два выпуска, которые они уже успели отснять.

«Мы очень довольны, первые выпуски вышли на уровне. Зрительская реакция на первый выпуск нас тоже порадовала», — рассказал главный редактор 6ТВ Хабаровск Александр Удовиченко.

Новой авторской программе прочат большой успех. По словам экспертов, ведущий должен хорошо разбираться в теме и любить бывать на культурных мероприятиях.