«Супержести нет»: представитель Наргиз назвал вбросом жалобы на пьяный концерт певицы

Пиарщик Наргиз Закировой считает, что отзывы о концерте певицы в Уссурийске — вбросы. По словам Ольги Роговой, есть видеозаписи, доказывающие, что мероприятие прошло спокойно и без казусов.

Это очередные вбросы от недоброжелателей. Есть много видеодоказательств, все было ок. Программа новая, новая постановка, но супержести нет. Все в рамках программы Ольга Рогова РR-менеджер.

Концерт Закировой состоялся в Доме офицеров в Уссурийске. Некие очевидцы говорили, что певица вышла на сцену с бутылкой алкоголя и стала жаловаться на проблемы, предупредив, что многие зрители уйдут из зала. Пришедшие на концерт люди рассказали, что Закирова пела «какой-то рок с матами».

Был еще и такой эпизод, в котором певица попросила зал назвать ее «дурой». Судя по реакции зала, все были довольны.