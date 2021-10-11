DC выпустит комикс о Супермене-бисексуале

Комиксы DC пополнятся еще одним героем нетрадиционной сексуальной ориентации. В ноябре на прилавки магазинов издательство выпустит новую серию «Супермен: Сын Кал-Эла». Главным героем станет сын Кларка Кента и Лоис Лейн Джон. Молодой человек позиционирует себя как бисексуала. Об этом говорится в официальном блоге издательства.

В новом выпуске речь пойдет о построении отношений Джона Кента с репортером Джеем Накамурой. Романтическая история начнется с того, что молодой супергерой впадет в депрессию от постоянных попыток защитить всех вокруг. Из подавленного настроения Супермена выведет его друг-журналист.

Автор нового комикса Том Тейлор заявил, что благодарен DC за то, что разделили его идею.

«Супермен всегда олицетворял надежду, истину и справедливость. Сегодня он олицетворяет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом могущественном супергерое из комиксов», — заявил он.

Художник комиксом Джонс Тиммс добавил, что история Джона Кента будет не только о спасении всего мира от величайших угроз и злодеев, но и борьба с вызовами, с которыми сталкивается современное общество. Стресс и разочарование свойственно даже самым сильным героям мультивселенной, а значит, что им нужны рядом те, кто их поддержит.

Это не первый случай, когда герои комиксом DC оказываются нетрадиционной ориентации. В новом выпуске серии комиксов о Бэтмене, который вышел в августе этого года, помощник супергероя Робин пригласил на свидание своего близкого друга Бернарда. При этом автор выпуска подтвердил, что у молодых людей возникли романтические чувства, но окончательное развитие сюжета появится в следующем выпуске, который увидит свет в декабре.