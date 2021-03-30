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    30 марта 2021, 10:50

    Студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио Санкт-Петербурга

    Полина Петрова

    Директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков сообщил, что студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио в Санкт-Петербурге, написал сайт «Петербургский дневник».

    Студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио Санкт-Петербурга

    «Дом Радио должен стать центром, подобным Институту исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) в Париже, ядром которого должна стать студия звукозаписи „Победа“», — отметил Озерков.

    Он напомнил, что именно здесь в 1942 году была записана Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Как пояснил искусствовед, в планах проекта — адаптировать пространство под запись идеального звука.