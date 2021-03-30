Студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио Санкт-Петербурга

Директор musicAeterna в России Дмитрий Озерков сообщил, что студию звукозаписи «Победа» воссоздадут в Доме Радио в Санкт-Петербурге, написал сайт «Петербургский дневник».

«Дом Радио должен стать центром, подобным Институту исследования и координации акустики и музыки (IRCAM) в Париже, ядром которого должна стать студия звукозаписи „Победа“», — отметил Озерков.

Он напомнил, что именно здесь в 1942 году была записана Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Как пояснил искусствовед, в планах проекта — адаптировать пространство под запись идеального звука.