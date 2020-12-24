Студия Warner Bros. назвала дату премьеры приквела «Безумного Макса»
Представители студии Warner Bros. сообщили, что премьера фильма «Фуриоса», который является приквелом «Безумного Макса», назначена на 23 июня 2023 года, информирует Variety.
По словам журналистов, премьеры ленты на онлайн-площадках не будет. Главная роль в картине досталась актрисе Ане Тейлор-Джой. Она сыграла в таком известном фильме как «Ведьма» и сериале «Ход королевы», пишет «Газета.ru».
Помимо прочего, в «Фуриосе» исполнят роли актеры Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.