Студия Warner Bros. назвала дату премьеры приквела «Безумного Макса»

По словам журналистов, премьеры ленты на онлайн-площадках не будет. Главная роль в картине досталась актрисе Ане Тейлор-Джой. Она сыграла в таком известном фильме как «Ведьма» и сериале «Ход королевы», пишет «Газета.ru».

Помимо прочего, в «Фуриосе» исполнят роли актеры Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.