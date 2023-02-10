Культура 10 февраля 2023, 15:45 Студия «Союзмультфильм» приступила к созданию анимационного фильма «Безумная планета»

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Студия «Союзмультфильм» создаст полнометражный анимационный фильм «Безумная планета». Режиссером кинокартины выступит Сергей Меринов. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Фильм будет выполнен в традиционной пластилиновой технике с использованием современных 3D-инструментов. Творческо-производственное объединение включит в себя две московские студии и несколько региональных.

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«Мы всегда рады сотрудничеству с опытными мастерами и их командами в реализации нестандартных авторских замыслов», — сообщил гендиректор киностудии Борис Машковцев.

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Кинокартина «Безумная планета» будет рассчитана на семейную аудиторию.