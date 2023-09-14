Культура 14 сентября 2023, 13:11 Студия Red Head Sound анонсировала выход «Барби» в российских кинотеатрах Выход переведенного фильма «Барби» анонсировали в России Warner Bros.

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Фильм «Барби» выйдет в российский прокат. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на студию перевода Red Head Sound, показы в кинотеатрах страны начнут 14 сентября.

«Картина озвучена „официальными“ голосами голливудских актеров», — отметили в публикации.

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Показы состоятся более чем в 120 кинотеатрах по всей стране.

Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы западных картин «Оппенгеймер» и «Барби» под другими названиями. В афишах фильмы представили, как «Дубак» и «Быстрые свидания». Однако позже информация о прокате голливудских картин пропала с сайта.

Минкультуры отмечало, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям. По этой причине в России кинохиты отказались выпускать через принудительное лицензирование. Несмотря на это, цифровую копию «Барби» все же обещали показать в российских кинотеатрах.