14 сентября 2023, 13:11
Студия Red Head Sound анонсировала выход «Барби» в российских кинотеатрах
Выход переведенного фильма «Барби» анонсировали в России
Фильм «Барби» выйдет в российский прокат. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на студию перевода Red Head Sound, показы в кинотеатрах страны начнут 14 сентября.
«Картина озвучена „официальными“ голосами голливудских актеров», — отметили в публикации.
Реклама
Показы состоятся более чем в 120 кинотеатрах по всей стране.
Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы западных картин «Оппенгеймер» и «Барби» под другими названиями. В афишах фильмы представили, как «Дубак» и «Быстрые свидания». Однако позже информация о прокате голливудских картин пропала с сайта.
Минкультуры отмечало, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям. По этой причине в России кинохиты отказались выпускать через принудительное лицензирование. Несмотря на это, цифровую копию «Барби» все же обещали показать в российских кинотеатрах.
США
Кино
Фильмы
Россия
Реклама
Реклама