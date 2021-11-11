Студия Paramount Pictures перенесла две громкие премьеры

Студия Paramount Pictures перенесла даты премьер перезапуска боевика «Трансформеры» и новой части «Звездного пути». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Новые «Трансформеры» должны были выйти 24 июня 2022 года. Премьеру отложили почти на год — до 9 июня 2023 года. Полное название фильма — «Трансформеры: Восхождение звероботов». Он станет продолжением «Бамблби» и расскажет о начале пути Оптимуса Прайма. Режиссер картины — Стивен Кейпл-младший.

Фанатам «Стартрека» повезло чуть больше: премьеру отложили всего на несколько месяцев. Изначально она должна была состояться 9 июня 2023 года. Новая дата — 22 декабря того же года. Режиссером выступит Мэтт Шекман, известный по созданию сериала Marvel «Ванда/Вижн». Сюжет и полное название продолжения легендарной франшизы пока держится в секрете.

Ранее кинокомпания Sony опубликовала финальный трейлер картины «Охотники за приведениями: Наследники».