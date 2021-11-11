facebook_pixel
    11 ноября 2021, 17:47

    Студия Paramount Pictures перенесла две громкие премьеры

    Премьеры «Трансформеров» и «Звездного пути» перенесли

    Полина Гребенщикова

    Студия Paramount Pictures перенесла даты премьер перезапуска боевика «Трансформеры» и новой части «Звездного пути». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

    Студия Paramount Pictures перенесла две громкие премьеры

    Новые «Трансформеры» должны были выйти 24 июня 2022 года. Премьеру отложили почти на год — до 9 июня 2023 года. Полное название фильма — «Трансформеры: Восхождение звероботов». Он станет продолжением «Бамблби» и расскажет о начале пути Оптимуса Прайма. Режиссер картины — Стивен Кейпл-младший.

    Фанатам «Стартрека» повезло чуть больше: премьеру отложили всего на несколько месяцев. Изначально она должна была состояться 9 июня 2023 года. Новая дата — 22 декабря того же года. Режиссером выступит Мэтт Шекман, известный по созданию сериала Marvel «Ванда/Вижн». Сюжет и полное название продолжения легендарной франшизы пока держится в секрете.

    Ранее кинокомпания Sony опубликовала финальный трейлер картины «Охотники за приведениями: Наследники».