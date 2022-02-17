Студия Paramount намерена выпустить третью часть «Тихого места»

Кинокомпания Paramount Pictures планирует снять еще одну часть хоррора «Тихое место». Она станет третьим фильмом франшизы, передает сайт inc-news.

«Ридус» написал, что премьерный показ намечен на 2025 год. Остается неизвестным, будет ли заниматься съемками и написанием сценария Джон Красински, который поставил две предыдущие части. Также неясно, будут ли сниматься в продолжении исполнители главных ролей Эмили Блант, Ноа Джуп и Миллисент Симмондс.