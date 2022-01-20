Студия «Лендок» снимет фильм о кардиологе Юрии Бузиашвили

Студия «Лендок» снимет фильм о живой легенде кардиологии — враче Юрии Бузиашвили. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Юрий Бузиашвили практикующий врач, он занимает должность заместителя директора по научной работе Института кардиохирургии имени Бураковского. Он внес большой вклад в развитие медицины: разработал и внедрил новые методы оценки взаимосвязи физиологических процессов сокращения и перфузии миокарда с использованием тканевой и контрастной эхокардиографии, получил данные о физиологической взаимосвязи коронарного, мозгового и периферического кровообращения при мультифокальном атеросклерозе, а также сформулировал и доказал возможность использования новейших способов защиты головного мозга при операциях на сердце в условиях искусственного кровообращения

Режиссером картины о выдающемся враче станет Елена Алферова. Съемки планируется завершить до конца 2022 года.