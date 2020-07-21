Студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории «Игры престолов»

В настоящий момент создатели ищут девушек, которые исполнят роли Алисенты Хайтауэр и Рейниры Таргариен. Уточняется, что на наследницу железного трона Рейниру рассмотрят претенденток в возрасте от 25 до 30 лет. Ее мачеху Алисенту сыграет женщина в возрасте от 30 до 40 лет, пишет «Газета.ру».

Уточняется, что сюжет новой многосерийной картины будет разворачиваться за несколько столетий до «Игры престолов». Съемки планируют начать в будущем году.