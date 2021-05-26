Студия HBO нашла сценариста для спин-оффа «Игры престолов»

Представители студии HBO сообщили, что сценарий для спинн-оффа сериала «Игра престолов» напишет Аманда Сигел. Она работала над такими проектами как «Хелстром», «Мгла» и «Хорошая жена», написал Deadline.

Предположительно, речь идет именно о проекте «10 000 кораблей» о принцессе Нимерии. После поражения в войне с Ройнаром она отправилась в Дорн и вышла замуж за лорда Морса Мартелла. Отмечается, что компания не стала делиться своими планами по созданию новой ленты, рассказал сайт NEWS.ru.

В будущем году состоится премьера первого приквела проекта — «Дом дракона». Недавно в Интернете появились первые снимки со съемок фэнтези-сериала по романам Джорджа Мартина. На кадрах показаны Рейнира и Деймон Таргариен, лорд Корлис Веларион, известный по прозвищу Морской Змей, Алисента и Отто Хайтауэр.

Картину снимают в Великобритании, на острове Сент-Майклс-Маунт. Здесь находится средневековый замок, с которого открывается вид на Северное море. Продюсерами фильма стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, который также снимет первый эпизод.