Студия Disney показала тизер сериала по мотивам «Корпорации монстров»

Американская компания Disney показала тизер мультипликационного сериала по мотивам «Корпорации монстров». Главный герой ленты — Тайлер Таскмон. Он окончил университет и понял, что пугать детей больше не нужно, сообщил Piter.TV.

В тизере сериала «Монстры за работой» можно заметить уже знакомых героев, среди которых Майк и Салли. Раньше монстры генерировали энергию из детского страха и криков. Теперь появился новый источник — смех.

Зрители увидят сериал на стриминговой платформе Disney+ 2 июля. Режиссерами проекта являются Стивен Дж.Андерсон, Роб Гиббс и Кейт Гуд.

Ранее стало известно, что специальный эпизод нашумевшего сериала «Друзья» выйдет на экраны уже 27 мая. Премьера состоится на канале HBO Max, в честь чего он показал короткий тизер.

«Будьте готовы к тому, что мы снова увидим наших любимцев. Воссоединение „Друзей“ состоится 27 мая на канале HBO Max», — сообщила пресс-служба канала под роликом на YouTube.

Для сорокасекундного тизера выбрали сцену, где главные герои сериала обнявшись уходят вдаль. Зрители при этом видят лишь спины Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.