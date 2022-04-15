Студия Blue Sky, которая создала мультфильм «Ледниковый период», объявила о закрытии

Студия Blue Sky выпустила прощальный ролик перед закрытием. Именно она была автором известной франшизы «Ледниковый период». Об этом сообщило ИА Nation News.

«В последние дни Blue Sky Studios, маленькая команда художников собралась, чтобы вместе сделать один финальный кадр. Этот кадр — прощание», — рассказали авторы видео.

Кроме «Ледникового периода» студия выпустила фильм «Бойцовский клуб», сериал «Сопрано», мультфильм «Рио».

По официальной версии, закрытие связано с финансовыми трудностями, которые начались из-за коронавируса.