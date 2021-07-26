Студия BBC выпустила трейлер нового сезона «Доктор Кто»

Студия BBC выпустила трейлер нового 13-го сезона сериала «Доктор Кто». Трейлер был показан в ходе фестиваля Comic Con в Сан-Диего. Об этом сообщило РИА ФАН.

Посмотреть сериал можно будет уже в этом году. Однако точную дату выхода сезона студия не анонсировала. Главную роль исполнит актриса Джоди Уиттакер («Черное зеркало»). Как сказано в трейлера, новый Доктор Кто столкнется с «самым большим приключением». После премьеры на фестивале Comic Con видеоролик появился на официальном YouTube-канале сериала.

В сети также появились слухи о том, что новый сезон станет последним для актрисы. Скорее всего женщина покинет сериал в одном из будущих спецвыпусков.

Продюсер сериала Крис Чибнелл также предупредил фанатов, что новый сезон будет состоять из восьми серий, вместо 11. Причиной тому — ограничения, связанные с коронавирусом.