Студии Голливуда вступили в борьбу за фильм с Уиллом Смитом в главной роли

Сам фильм рассказывает о потерявшем память Джоне Райле. Сюжет начинается с того, что он приходит в себя после жестокого избиения в пустыне, где его бросили умирать. Раскрывая свою личность, он понимает, что у него было две жизни: лидер криминальной группировки, который купался в деньгах, и агент ЦРУ под прикрытием с ничтожной зарплатой и без каких-либо шансов на будущую карьеру.

Основная идея картины заключается в том, что герой не помнит, какая из личностей настоящая и кем он на самом деле хочет быть.



Даты выхода картины пока нет. Но известно, что Литч придумал этот сюжет, еще будучи никому не известным продюсером. Достигнув успеха, он решил воплотить свою давнюю задумку и займет в работе над будущей картиной место режиссера.