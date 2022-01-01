Студии Disney лишилась авторских прав на «Винни-Пуха»

По закону США исключительные авторские права на десятки известных произведений, в том числе на популярные детские повести Алана Милна о Винни-Пухе, истекли 1 января 2022 года. Они перешли в общественное достояние, сообщил TJournal.

Теперь любой может использовать эти произведения без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.

В 1969–1972 годах студия «Союзмультфильм» в СССР выпустила три мультфильма про Винни-Пуха, не запрашивая у студии Disney прав на экранизацию. Из-за этого советская версия была запрещена к показу за рубежом.

По действующему в США закону исключительные права означают право распоряжаться произведением по собственному усмотрению, в том числе право на экранизацию. При этом сохраняются авторство, имя автора и неприкосновенность самого произведения.

В число произведений, перешедших в общественное достояние, попали многие другие фильмы, книги и звукозаписи. Например, роман «И восходит солнце» (The Sun Also Rises) Эрнеста Хемингуэя, немые фильмы с Гретой Гарбо и Бастером Китоном в главных ролях, оперные записи Энрико Карузо, сделанные до 1923 года.

Однако разрешением на использование этих произведений можно будет воспользоваться далеко не всегда. Как отметила директор Центра изучения общественного достояния Университета Дьюка Дженнифер Дженкинс, многие физические носители уникальных аудио- и видеозаписей пришли в негодное состояние за время хранения у правообладателей, не исключено, что восстановить их не удастся.

Ранее стало известно, что студия Disney снимет биографическое кино о своем основателе — — художнике-мультипликаторе Уолте Диснее. Картина расскажет историю жизни и успеха Диснея, а также об истории создания парка Диснейленд, открывшегося калифорнийском городе Анахайм в 1955 году.