Студентка из Южной Африки объяснила, почему считает Россию вторым домом

Студентка университета дружбы народов (РУДН) из Южноафриканской Республики Тандека Радебе Сеипати объяснила, почему полюбила Россию и считает ее своим вторым домом.

Она рассказала, что в Москве много хороших площадок для демонстрации зулусской культуры. За период жизни в РФ она успела поработать в команде рэпера Jah Khalib, участвовала в телешоу «Удивительные люди», а также выступала в Санкт-Петербурге и Курске. Помимо прочего, Сеипати ездила в Молдову, где представляла Африку на национальном фестивале.

Она заметила, что местным людям нравится узнавать традиции разных культур. Девушка призналась, что все время получает комплименты после своих выступлений. По ее словам, в нашей стране по отношению к ней нет никакой дискриминации, пишет «ПолитЭксперт».

«Я родом из очень традиционной африканской семьи и мне нравится, что Россия — тоже традиционная страна. Я очень люблю Москву. Мне нравятся люди, которые здесь живут, и то, как они живут. Я никогда не сталкивалась с дискриминацией по национальному признаку», — рассказала Сеипати.

Она подчеркнула, что если бы ей еще раз выпал шанс выбрать страну для учебы, то это бы вновь была Россия. Девушка заявила, что хочет стать известной и познакомить с родной культурой весь мир.