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    29 апреля 2021, 13:40

    Сценаристы закончили работу над планом сценария The Last of Us 3

    Полина Петрова

    Сценарист серии The Last of Us Нил Дракманн в рамках подкаста Script Apart сообщил, что закончил работу над планом сценария для вероятного продолжения истории, написало ИА Nation News.

    Сценаристы закончили работу над планом сценария The Last of Us 3

    Он создал план в паре со сценаристом Хейли Гросс, которая ранее работала над телесериалом «Мир Дикого запада» и второй частью The Last of Us Part.

    Разработка третьей части студией Naughty Dog еще не началась. По словам Дракманна, каждое решение о создании новой игры принимается лишь после серьезного планирования. Помимо прочего, это требует больших финансовых инвестиций и набора команды профессионалов.