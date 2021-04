Сценаристы закончили работу над планом сценария The Last of Us 3

Сценарист серии The Last of Us Нил Дракманн в рамках подкаста Script Apart сообщил, что закончил работу над планом сценария для вероятного продолжения истории, написало ИА Nation News.

Он создал план в паре со сценаристом Хейли Гросс, которая ранее работала над телесериалом «Мир Дикого запада» и второй частью The Last of Us Part. Разработка третьей части студией Naughty Dog еще не началась. По словам Дракманна, каждое решение о создании новой игры принимается лишь после серьезного планирования. Помимо прочего, это требует больших финансовых инвестиций и набора команды профессионалов.