Культура 07 июня 2023, 03:01 Сценариста «Незнайки на Луне» Голованова похоронят 8 июня Церемония прощания со сценаристом Владимиром Головановым состоится 8 июня в Москве Википедия

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Церемония прощания со сценаристом «Незнайки на Луне» Владимиром Головановым состоится 8 июня в 12:00 в Москве. Она пройдет в храме — бывшем помещении Союзмультфильма, сообщил Пятый канал.

«Прощание состоится в четверг в 12 часов дня в храме, бывшем помещении киностудии Союзмультфильм, по адресу Долгоруковская, 25», — уточнил шеф-редактор авторских проектов киностудии Союзмультфильм Сергей Капков.

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Советский и российский сценарист Владимир Голованов умер 5 июня в сне, ему было 83 года. Причина смерти не называется. Он автор таких известных мультфильмов, как «Незнайка на Луне», «Ночь перед Рождеством», «Иван-Царевич и Серый волк».

В 2022 году сценаристу присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России. В 2011 году Голованова наградили почетной грамотой Минкульта за большой вклад в анимацию.