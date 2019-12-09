Сценарист «Звездных войн» рассказал о работе над девятым эпизодом

Крис Террио писал сценарии к «Лиге справедливости» и «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». Он с радостью согласился поработать над «Звездными войнами» вместе с Джей Джеем Абрамсом.

Сценарист признался, что слегка суеверен и не любит продолжать работу, начатую другими людьми. Именно поэтому они вместе с режиссером Абрамсом приняли решение начать с нуля. Наработки уволенного Колины Треворры использованы не были.

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«Мы задались вопросами: „Что бы нам хотелось увидеть в фильме? Куда бы нам хотелось отправить персонажей? Какие чувства мы хотим вызвать у зрителей? Какие истории хотим рассказать? Что из седьмого и восьмого эпизода, или даже из первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого, осталось недосказанным?“» — рассказал Террио о первом этапе работы над сценарием.

Сначала ответы писались на доске, потом перекочевали на бумагу. В результате получился список, растянувшийся на 121 страницу. Сценарист отметил, что «Звездные войны» — настолько масштабный проект, что позволяет реализовать абсолютно любые идеи. Подобный опыт для него был первым в жизни.

Террио признался: когда прорабатывал персонажей, чувствовал трепет.

«Они для меня как родные. Мне кажется, я знаю и люблю Люка и Ландо сильнее, чем некоторых своих родственников, и я обращаюсь с ними с такой же любовью и теплотой, как если бы они были членами моей семьи», — рассказал Крис Террио.

Он припомнил один из споров по поводу третьего акта, когда художник-постановщик Рик Картер произнес очевидное: все эти конфликты вызваны нежеланием, чтобы «Звездные войны» заканчивались.

Сценарий был готов, когда в нем логически завершился сюжет саги о Скайуокерах.

«Но в Галактике есть и другие потрясающие направления: например, я в восторге от „Мандалорца“», — сказал Террио, дав поклонникам эпопеи надежду, что впереди еще много интересного.