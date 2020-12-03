facebook_pixel
    03 декабря 2020, 09:50

    Сценарист «Вратаря Галактики» обвинил BadComedian в узком мышлении

    Полина Петрова

    Сценарист отечественной ленты «Вратарь Галактики» Андрей Рубанов назвал необоснованной критику фильма со стороны видеоблогера Евгения Баженова, более известного как BadComedian, информирует Daily Storm.
    Сценарист «Вратаря Галактики» обвинил BadComedian в узком мышлении

    Рубанов подчеркнул, что Баженов на практике никогда не занимался тем, о чем рассуждает.

    «Человек ни одного кадра в жизни не снял, на производстве не работал, но считает себя вправе критиковать ситуации, о которых не имеет ни малейшего представления», — отметил Рубанов.

    Собеседник издания заявил, что у Евгения «видимо, сознание и мышление очень узкое». Также он заметил частые отсылки к запрещенным веществам в выпусках молодого человека. Он посоветовал блогеру «нормализовать отношения с наркотиками».

    Фильм «Вратарь Галактики» вышел в прокат 27 августа нынешнего года. При бюджете порядка 786 миллионов рублей он собрал лишь 106 миллионов. Рубанов считает, что во многом это связано с пандемией коронавируса. По его мнению, люди более охотно шли бы в кинотеатры на просмотр этой картины в период Нового года.