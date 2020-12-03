Сценарист «Вратаря Галактики» обвинил BadComedian в узком мышлении

Рубанов подчеркнул, что Баженов на практике никогда не занимался тем, о чем рассуждает.

«Человек ни одного кадра в жизни не снял, на производстве не работал, но считает себя вправе критиковать ситуации, о которых не имеет ни малейшего представления», — отметил Рубанов.

Собеседник издания заявил, что у Евгения «видимо, сознание и мышление очень узкое». Также он заметил частые отсылки к запрещенным веществам в выпусках молодого человека. Он посоветовал блогеру «нормализовать отношения с наркотиками».

Фильм «Вратарь Галактики» вышел в прокат 27 августа нынешнего года. При бюджете порядка 786 миллионов рублей он собрал лишь 106 миллионов. Рубанов считает, что во многом это связано с пандемией коронавируса. По его мнению, люди более охотно шли бы в кинотеатры на просмотр этой картины в период Нового года.