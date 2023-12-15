Эксклюзив 15 декабря 2023, 17:43 Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала Сценарист Золотарев выразил надежду на появление второго сезона «Слова пацана» РИА «Новости»

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Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в беседе с «360» выразил надежду на то, что у сериала будет и второй сезон. По его словам, это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

«Я надеюсь, что да. <…> Мы с ним (Крыжовниковым — прим. ред.) сейчас об этом разговариваем», — ответил сценарист на соответствующий вопрос.

Он также призвал поклонников «ничего не ожидать» от развязки сериала. По его мнению, единственный способ получить истинное удовольствие от истории — подходить к развязке «с открытым забралом и чистым сердцем».

Андрей Золотарев также посетовал на то, что в Сеть утекли две еще совсем «сырые» серии, однако заверил, что на решение переснять конец сезона было вызвано не этим, а успехом вышедших серий. В результате вместо 21 декабря показ последней серии состоится немного позже. Точная дата на данный момент не озвучивается.

Полный текст интервью «360» со сценаристом нашумевшего сериала — здесь.